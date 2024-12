Cavese, carica ultras prima della sfida con il Benevento Una delegazioni di tifosi ha incontrato la squadra. Maiuri: "Dobbiamo lottare per loro"

Un derby sentito. La Cavese si appresta a sfidare la capolista Benevento nella prima giornata del girone di ritorno di serie C. Domani sera al Simonetta Lamberti i metelliani sognano il colpaccio.

A caricare la squadra ci ha pensato una delegazione di tifosi che ha incontrato il gruppo dopo la rifinitura. “Sono molto felice di quello che ci hanno trasferito gli ultras – le parole di mister Maiuri in conferenza stampa -. Hanno detto di essere contenti per l’atteggiamento della squadra in ogni partita, per la loro voglia di lottare. Ecco perché dico che non dobbiamo deludere chi ci è accanto, chi ci ha sorriso nei momenti di difficoltà. Servirà lottare ancor di più per chi ci ha sempre sostenuto”.