Givova Scafati Basket: ufficiale l'arrivo di Anim Completa il roster a disposizione di coach Pilot dopo l’uscita di McRae

La Givova Scafati Basket ha ufficializzato l'accordo fino al termine della stagione con l’atleta statunitense Sacar Anim. "Esterno di estrema affidabilità su ambedue i lati del campo, il classe 1997 arriva a completare l’organico a disposizione di coach Damiano Pilot dopo l’uscita di Jordan McRae": si legge nella nota della società dell'Agro. "L’inserimento di Anim è pensato per portare solidità ed energia nella metà campo difensiva e aggiungerà versatilità al nostro attacco. - ha spiegato il direttore sportivo del club gialloblu, Eugenio Agostinelli - È un giocatore con esperienza in campionati europei di alto livello, ed avere già affrontato il campionato italiano di recente è sicuramente, sia per lui che per noi, un valore aggiunto".

La scheda

"Formatosi presso l’università di Marquette, con la canotta dei “Golden Eagles” esordisce nella stagione 2015/16, ma è nelle tre annate successive che si afferma come uomo di punta dell’università del Wisconsin: 9.7 punti di media ed oltre il 39% da 3 punti. Non scelto al Draft del 2020, gioca la stagione “post-Covid” agli Agua Caliente Clippers (squadra di sviluppo dei losangelini) prima di sbarcare, l’anno seguente, nel vecchio Continente. In Germania, a Bayreuth, la sua prima esperienza: impatto con l’Europa ben più che positivo grazie a 14.3 punti di media in 34 gare.

Nella stagione 2022/23 arriva la chiamata di Reggio Emilia (dove trova Andrea Cinciarini), con i biancorossi s’impone come un “3&D”: cestista capace di aggiungere ad un ottimo tiro da 3 punti (39%) anche un notevole impatto difensivo. Chiuderà la stagione con 9.4 punti in 27 minuti di utilizzo in LBA e 10 in Basketball Champions League. Dopo l’avventura con Cinciarini, per Anim, arriva la parentesi israeliana dove condivide il parquet con Elijah Stewart: all’Hapoel Eliat mette a referto 12.2 punti e 3.1 rimbalzi di media. In quest’inizio di stagione 2024/25 Sacar è in Bosnia, dove con la canotta dell’Igokea fa registrare circa 8 punti in poco meno di 20 minuti di utilizzo nelle 17 presenze tra campionato (ABA League) e BCL".