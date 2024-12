Pallamano A1. Jomi Salerno, ultimo atto del 2024 contro Leno "Ci teniamo a fare bene per chiudere l’anno in bellezza davanti ai nostri tifosi"

Ultima partita dell’anno per la Jomi Salerno. Domani alle ore 18 la squadra campana recupererà la sfida contro Leno valida per la nona giornata di Serie A1 femminile. Una partita da non sottovalutare in quanto la formazione bresciana è reduce dalla sconfitta di misura in casa del Teramo e di conseguenza avrà certamente voglia di riscatto.

Tre le vittorie in campionato del Leno, arrivate rispettivamente contro Padova, Mezzocorona e Sassari. La Jomi invece è a quota sedici punti con otto vittorie in nove partite. Bilancio positivo per le ragazze di Thierry Vincent, che hanno l’opportunità di chiudere l’anno in bellezza regalandosi l’ultima vittoria del 2024 davanti ai propri tifosi. A tracciare un resoconto di questa prima parte di stagione è stata anche Aurora Gislimberti, pivot classe 2004, alla sua seconda stagione con la maglia del club:

“Questo inizio di stagione è stato molto positivo. Abbiamo portato a casa i risultati che volevamo, tuttavia c’è rammarico per la sconfitta contro Cassano e per la non qualificazione in EHF European Cup. Potevamo far meglio, ma ne faremo tesoro per il futuro. Sabato ci attende una partita da non sottovalutare. Ci teniamo a far bene per chiudere l’anno in bellezza davanti ai nostri tifosi”.