Cavese, via libera ai tifosi per la trasferta a Crotone Trecento tagliandi disponibili per i supporters metelliani

Torna il campionato e, per la prima sfida del 2025, la Cavese potrà fare affidamento sul calore del proprio pubbico. In mattinata è arrivato il via libera per la trasferta dei tifosi metelliani a Crotone, nella sfida in programma sabato pomeriggio alle ore 15. All’Ezio Scida saranno 300 i supporters che potranno seguire la squadra metelliana, dopo le tante rinunce incassate nel girone d'andata per motivi di ordine pubblico.

Nella nota del club “si comunica che è possibile acquistare i biglietti presso la “Cartoleria Tirrena” in Corso Mazzini 87 al costo di 10 Euro + Diritti di Prevendita attraverso il circuito Ticketone. Sia per acquisto che per ingresso allo Stadio, dovrà essere esibito valido documento d’identità. La prevendita si chiuderà domani, Venerdì 3 Gennaio, alle ore 19:00”.