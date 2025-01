Pallamano A1. Jomi Salerno, si riparte dal recupero in trasferta ad Erice Saluta Petkovska, Lanfredi carica: "Determinazione e concentrazione"

Dopo la pausa natalizia la Jomi Salerno torna a scaldare i motori in vista dell’ostica trasferta in terra sicula. Domenica 5 gennaio (h.18:00) le ragazze di Thierry Vincent saranno a Erice per il recupero della decima giornata di Serie A1 femminile. Partita di spessore, che potrebbe assegnare a una delle due squadre il primato in solitaria. Le due compagini infatti sono entrambe a quota 18 punti in 10 partite giocate ed occupano momentaneamente le prime due posizioni della classifica. Un match impegnativo, soprattutto al rientro dalla sosta, ma la Jomi Salerno dovrà farsi trovare pronta a mostrare la miglior versione di sé. Inoltre è tempo di saluti per il club campano che dopo la cessione dell’estremo difensore macedone Dragana Petkovska, interverrà sicuramente sul mercato per sostituirla e rinforzare ulteriormente il roster. In merito al match di domenica le dichiarazioni di Olga Lanfredi: "In questi giorni abbiamo ripreso ad allenarci: ci vorranno determinazione e concentrazione per preparare una sfida come quella che ci attende domenica. La partita contro Erice sarà molto importante ed impegnativa, giocheremo su un campo difficile ma siamo pronte a dare il massimo per iniziare al meglio il nuovo anno".