Givova Scafati Basket: reclamo dopo le sanzioni del giudice sportivo Squalifica del campo di gioco per 3 gare e 7 mesi di inibizione per il patron Longobardi

Comunicato della Givova Scafati con il club gialloblu che presenterà reclamo avverso le sanzioni del giudice sportivo (5mila euro di ammenda, squalifica del campo di gioco per 3 gare e 7 mesi di inibizione per il patron Nello Longobardi) dopo il match perso contro la Pallacanestro Trieste alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano e perso dalla squadra di coach Damiano Pilot dopo un overtime: "La Givova Scafati Basket preannuncia reclamo ritenendo il provvedimento del tutto sproporzionato e vessatorio in riferimento ai fatti realmente accaduti anche considerando che nessun giocatore ospite è stato oggetto di insulti, minacce o aggredito e che nessuna invasione di campo è avvenuta durante la partita con solo due o tre persone che hanno insultato gli arbitri da dietro al canestro senza entrare nel terreno di gioco e che sono state subito allontanate dagli addetti alla sicurezza così come nessun ha aggredito gli arbitri nel terreno di gioco. Si precisa altresì che quanto contestato, in provvedimento, non è in alcun modo conforme all’accaduto negli spogliatoi ed anche per tali motivi lo Scafati Basket farà valere le proprie ragioni nelle sedi competenti".

I provvedimenti del giudice sportivo

In relazione al provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale FIP che in relazione alla gara N. 107 del 05.01.2024 disputata a Scafati ha ritenuto di sanzionare lo Scafati Basket con: €. 4000,00 di multa per offese e minacce, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri, anche colpendo ripetutamente il plexiglass a protezione del tavolo degli ufficiali di campo; - Squalifica del campo di gioco per 3 gare per invasione del campo di gioco da parte di più individui in due occasioni: nel corso della gara, a 2' 47'' del tempo supplementare, tre individui scavalcavano le transenne vicino ad uno dei canestri ed offendevano e minacciavano gli arbitri; fatto che costringeva gli arbitri a sospendere temporaneamente la gara per circa un minuto fino al rientro degli individui al di là delle transenne. Alla fine della gara due individui si avvicinavano, isolatamente, agli arbitri offendendoli, uno dei quali anche inseguendoli all'interno del tunnel di accesso agli spogliatoi, fatto che non degenerava per l'intervento dei dirigenti della Società ospitante. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della molteplicità degli episodi, distinti temporalmente tra durante e fine gara, e della recidiva reiterata e specifica;

Ammenda di Euro 1.000,00 per la presenza di persone non autorizzate all'interno del tunnel di accesso agli spogliatoi; - Sig. Longobardi Aniello (Soc. Scafati) Inibizione per mesi 7 (sette) - fino al 7 agosto 2025 - perché, per tutto l'arco della gara, offendeva gli arbitri e protestava avverso le decisioni degli stessi, anche sporgendosi, in diverse occasioni, dalle transenne e perché, al termine della gara, insultando e minacciando gravemente ("Meno male che hai la maglia grigia, ma prima o poi ci rivedremo fuori di qui") il secondo arbitro, sbatteva ripetutamente la porta dello spogliatoio degli arbitri, colpendo in una occasione, con danno lieve ad una spalla, il medesimo secondo arbitro.