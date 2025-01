Cavese-Giugliano, Maiuri: "Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi" Derby infuocato al Simonetta Lamberti. Maiuri: "Partita importante per il nostro cammino"

Vincere per allontanarsi dalla zona playout e avvicinarsi al decimo posto. Derby infuocato questa sera al Simonetta Lamberti fra Cavese e Giugliano. I metelliani vanno a caccia di punti pesanti per dare una sistemata alla propria classifica e soprattutto iniziare il 2025 interno con un sorriso dopo il pari orgoglioso strappato in casa del Crotone. Maiuri deve fare a meno dello squalificato Konatè e degli infortunati Citarella e Fornito ma ha tra i disponibili l’ultimo arrivato Sannipoli.

“Ci attende una partita importantissima – le parole del tecnico Maiuri in conferenza stampa -. Affrontiamo una squadra rodata, legata all’idea del suo allenatore. Non sarà facile ma sappiamo come contrastarli e soprattutto cercando di fare la miglior prestazione possibile. Considero che l’approccio alla gara sarà importante, soprattutto per portare dalla nostra i possibili episodi. Ora dobbiamo vincere in casa, ci teniamo tantissimo per la classifica e per i nostri tifosi. Vogliamo dare continuità al pari di Crotone e soprattutto è mancata. Modulo iniziale? Stiamo lavorando su due idee, mi prenderò fino all’ultimo secondo per sciogliere il dubbio”.

Le probabili formazioni di Cavese-Giugliano:

Cavese (3-4-1-2): Boffelli; Saio, Piana, Peretti; Marchisano, Pezzella, Marranzino, Vitale; Fella; Diarrassouba, Sorrentino. Allenatore: Maiuri.

Giugliano (4-3-3): Russo; Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale; De Rosa, Celeghin, Giorgione; Ciuferri, Padula, Njambè. Allenatore: Bertotto.