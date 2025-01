Interregionali Under 14, il Club Scherma Salerno domina nel fioretto a Baronissi Successo organizzativo con oltre 600 atleti al PalaUnisa

Brillano i fioretti del Club Scherma Salerno nella Prova Interregionale Under 14 disputata lo scorso fine settimana sulle pedane “di casa” del PalaUnisa di Baronissi. Tre ori, tre argenti e due bronzi è il bottino delle otto medaglie conquistate dai fiorettisti salernitani, a cui si uniscono tanti altri piazzamenti di rilievo nella kermesse che ha visto la partecipazione – complessivamente, nel weekend – di oltre 600 giovanissimi atleti in rappresentanza di tutte le società dalle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Molise.

Doppia tripletta per il Club Scherma Salerno che in due competizioni ha monopolizzato il podio. Nella gara Allieve-Ragazze, infatti, il successo è andato a Sirya Bernadette Lambiase, l’argento alla compagna di sala Elisa Gaudino e il bronzo a Karol Rispoli, mentre ha chiuso 12^ Greta Planzo. Tutta salernitana anche la “zona medaglie” della categoria Bambine: vittoria di Valentina Lenza, seconda posizione per Giulia Boffo, terza Ginevra Maisto in una prova che ha visto anche il 5° posto di Giulia Greco e il 6° di Emma Piotti.

Il terzo successo del Club Scherma Salerno è arrivato nella gara Maschietti dove sul gradino più alto del podio è salito Giorgio Gaudino. Argento, invece, per Andrea Pianese nella competizione Ragazzi-Allievi in cui hanno concluso 6° Martin Coppola, 9° Giuseppe Paolillo, 10° Nicola Cuomo, 11° Gianluca Saviello e 18° Alessio Auletta, mentre tra i Giovanissimi si sono classificati 14° Helenio Bruno Caliò e 15° Mario Berni Canani.

Piena soddisfazione per lo staff tecnico diretto dal maestro Marco Autuori e composto da Stefano Apolito, Luca Bottiglieri, Francesco Lauro Izzo e Valentina Iemma. Il Club Scherma Salerno, infatti, a Baronissi ha notevolmente arricchito, per quantità e qualità delle medaglie, il bottino della prima Prova Interregionale Under 14 svoltasi lo scorso ottobre a Foggia, dove i podi furono cinque.

Sulle pedane del PalaUnisa, inoltre, bella esperienza anche per i baby partecipanti alle gare promozionali che hanno visto, in rappresentanza del Club Scherma Salerno, impegnati Dario James Hackett e Maria Bottigliero tra gli Under 8, e Umberto Di Biase, Flavia Scolpini, Samuele Troisi e Davide Fimiani per le Prime Lame ed Esordienti.

Ottimo, infine, il riscontro organizzativo per il Club Scherma Salerno che ha curato la manifestazione per conto del Comitato Regionale FIS Campania presieduto da Aldo Cuomo. Il Consigliere federale Matteo Autuori ha tracciato così il bilancio della kermesse: “Un ringraziamento al Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Vincenzo Loia, e al Presidente del CUS, Lorenzo Lentini, per avere come sempre mostrato sensibilità e attenzione verso la scherma. L’impianto di Baronissi, che da ormai vent’anni è sede dei nostri eventi agonistici, dopo il restyling avvenuto per le Universiadi del 2019 si è consolidato come un punto di riferimento sempre più strategico per gare numerose e importanti del calendario schermistico. Un plauso al Club Scherma Salerno, presieduto da Valerio Apolito, che con un grande lavoro di squadra ha organizzato un evento di qualità, che ha permesso a oltre 600 giovanissimi atleti, insieme alle loro famiglie, così come ai tecnici e ai dirigenti al seguito, di vivere un bellissimo weekend di gare”, ha detto il Consigliere federale Autuori.