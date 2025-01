Cavese-Giugliano 1-0, un guizzo di Sorrentino fa volare gli aquilotti Metelliani ad un punto dalla zona playoff

Successo prezioso. La Cavese parte col piede giusto nel 2025 al Simonetta Lamberti. Nel monday-night di serie C, i metelliani s’impongono nel derby con il Giugliano (1-0). Decide il gol di Sorrentino ad inizio gara, con i metelliani che sprecano occasioni in serie per chiudere il match e poi rischiano nel finale. Tre punti d’oro, con la Cavese ora a quota 28, ad una sola lunghezza dal Trapani, decimo in classifica.

Tante novità di formazione per Maiuri che lancia il giovane Lamberti tra i pali al posto di Boffelli non al meglio. Debutta anche Sannipoli in mediana, con Fella e Sorrentino in attacco. Il numero sette prima sfiora subito il vantaggio (1’), poi però non perdona col diagonale su assist di Pezzella (7’). La Cavese fa la partita, sfiora il raddoppio con Fella e anche con il tentativo di autogol di Padula. Nel bel mezzo del primo tempo, un minuto di sospensione per un black-out che lascia al buio il Simonetta Lamberti. Si riparte immediatamente con la Cavese che controlla e si mangia le mani per l’occasionissima sprecata da Vitale su assist di Fella. Sui titoli di coda del primo tempo Sorrentino impegna ancora Russo (49’).

La ripresa si apre con il Giugliano che prova a rimettersi in partita ma è la Cavese a mancare il colpo del 2-0 con Fella che si divora una ghiotta chance, calciando a lato a tu per tu con Russo (54’). La Cavese continua con il festival degli errori, non chiudendo la partita: sbagliano Fella e Vitale a pochi passi da Russo (65’). Il portiere ospite si esalta anche su Marranzino (74’). La partita resta in equilibrio e il Giugliano sfiora il pari prima con De Rosa (86’) e poi con Baldè (89’), quest’ultimo murato da due difensori metelliani. Nel recupero la Cavese gestisce e festeggia una vittoria pesantissima.