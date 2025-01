Pallanuoto A2. La capolista Rari Nantes Salerno sfida la GLS Napoli Lions Appuntamento sabato 18 gennaio alle ore 17:30

Sabato 18 gennaio 2025, alle ore 17:30, presso la piscina comunale Simone Vitale, andrà in scena l’ottava giornata del campionato di Serie A2. La Check-Up Rari Nantes Salerno, capolista a punteggio pieno con 21 punti, ospiterà la GLS Napoli Lions, attualmente settima in classifica con 9 punti.

Per i giallorossi, la sfida di domani offre l’opportunità di consolidare il primato in classifica e proseguire la striscia di vittorie, obiettivo non scontato che darebbe modo di preparare al meglio le ultime sfide del girone di andata, tutte cruciali in ottica classifica.

Dopo oltre un mese, la Rari torna a giocare davanti al proprio pubblico della Piscina Vitale, affrontando i Lions guidati dall’ex giallorosso Andrea Scotti Galletta.

“I Lions sono una squadra giovane, fresca di promozione, che ha mostrato una crescita significativa dall’inizio della stagione a oggi. Non sarà una partita semplice, perché ogni gara ha la sua storia e richiede di essere affrontata con la giusta mentalità fin dal primo minuto. Dobbiamo essere bravi a imporre il nostro ritmo sin dall'inizio. Loro sono ben organizzati e ci daranno filo da torcere, ma il nostro obiettivo è mantenere il controllo e portare a casa il risultato”. Queste le dichiarazioni pre-partita dell’attaccante mancino Roberto De Freitas.

Di seguito le parole del tecnico Christian Presciutti:

“Ritorniamo a giocare in casa contro una squadra ben allenata e da non sottovalutare. Al di là di chi affrontiamo dobbiamo guardare al nostro percorso, al nostro gioco e andare a ricercare quegli automatismi che ci serviranno in futuro. Nonostante non siamo mai stati al completo in settimana, abbiamo lavorato bene e con la determinazione giusta”.

Prossimi appuntamenti:

Sabato 18 gennaio 2025, ore 17:30 - Check-Up RN SALERNO vs WP Napoli Lions - Piscina comunale Simone Vitale

Sabato 25 gennaio 2025, ore 18:00 – Check-Up Rari Nante SALERNO vs Ischia Marine Club - Piscina comunale Simone Vitale

Sabato 1° febbraio 2025, ore 16:00 – Anzio Waterpolis vs Check-Up RN Salerno – Stadio del Nuoto, Anzio (RM)

Sabato 8 febbraio 2025, ore 18:00 – Circolo Canottieri Napoli vs Check-Up RN Salerno – Piscina Scandone, Napoli