Pallamano A1. Jomi Salerno, successo esterno contro Mezzacorona Le salernitane si sono imposte con il risultato di 32-18

La Jomi Salerno vince ancora, battuto Mezzocorona con il risultato di 18-32. Dopo aver ingranato nei primi minuti di gioco prende il largo la squadra di Thierry Vincent che al termine della prima mezz’ora è avanti di nove (9-18). Nel secondo tempo dilaga la compagine salernitana, che allunga le distanze e porta a casa il risultato. La prossima settimana la Jomi ospiterà il Casalgrande Padana nella quattordicesima giornata della regular season.

In seguito le dichiarazioni del presidente del club Mario Pisapia: "Raccogliamo con soddisfazione questo risultato anche se è lecito attendersi da questa squadra e da questo organico prestazioni sempre più convincenti contro avversari più quotati. Non era certamente il Mezzocorona l'avversario giusto per verificare la capacità di reazione della squadra dopo la brutta sconfitta di Erice. Sono arrivati dopo quella battuta d'arresto due successi contro Padova e Mezzocorona ma sul piano del gioco, dell'intensità, dell'applicazione, è lecito attendersi da questo gruppo sensibili e ulteriori miglioramenti. Le prossime partite potranno confortare le nostre legittime attese soprattutto ora che l'organico è stato ulteriormente rinforzato. Inoltre attendiamo con ansia il rientro delle giocatrici alle prese con problemi di natura fisica. La stagione - conclude il presidente Pisapia - è ancora lì, aperta, tutta da giocare. Salerno dovrà farsi trovare pronta agli appuntamenti che contano sia in campionato che in Coppa Italia. La società si attende risposte adeguata da staff e giocatrici".