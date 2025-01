Cavese, col Monopoli senza Fella e Piana. Multa al club L'attaccante e il difensore fermati per la sfida alla capolista. 500 euro di ammenda al club

Due assenze pesanti. La Cavese perde due pedine preziose per la sfida contro la capolista Monopoli in programma domenica pomeriggio in Puglia. Il Giudice Sportivo ha fermato per un turno il difensore Piana e l’attaccante Fella, alla quinta ammonizione stagionale. Maiuri spera di poter recuperare Pezzella, out con l’Avellino per un problema muscolare.

Ammenda di 500 euro invece al club. Nel mirino del Giudice Sportivo il comportamento dei tifosi metelliani, rei “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 20° minuto del primo tempo e al 21° minuto del secondo tempo, due bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze”.