Monopoli-Cavese, le probabili formazioni: Maiuri senza tre big Il tecnico metelliano deve rinunciare a Fella, Piana e Pezzella. Out anche Fornito e Badje

Rialzare la testa. Vincenzo Maiuri ordina alla Cavese di ripartire. Dopo il ko nel derby con l’Avellino, per i metelliani però la seconda trasferta consecutiva è di quelle da capogiro: alle 17.30 gli aquilotti faranno visita al Monopoli, secondo in classifica alle spalle dell’Audace Cerignola che ha però una partita in più. Per la trasferta in Puglia, la Cavese deve fare i conti con le assenze per squalifica di Piana e Fella, oltre alle condizioni non ottimali di Pezzella. Al posto del leader difensivo ci sarà Loreto, mentre in attacco, al posto del capitano e bomber Fella, spazio a Diarrassouba. Out anche Pezzella, in panchina per onor di firma: conferma per Sannipoli, con Konatè e Sannipoli. Indisponibili anche Fornito e Badje.

“Quando si punta un gruppo squadra non si può creare l’alibi delle assenze. Faremo una grande gara perché chi scenderà in campo sarà all’altezza di trovare un risultato importante. E’ chiaro che ognuno vorrebbe avere la rosa al completo ma sono convinto delle qualità di questa squadra, cercando di portare a casa il massimo – le parole di Maiuri in conferenza stampa -. Vogliamo dimostrare l’attaccamento a questi colori, ancor di più nelle difficoltà, dando risposte forti e sfruttando ogni partita per aggiungere punti pesanti. Ci vorrà una grandissima Cavese perché l’avversario è di quelli forti”.

Monopoli-Cavese, le probabili formazioni:

MONOPOLI (3-5-2): Vitale; Viteritti, Miceli, Angileri; Valenti, Bulevardi, Battocchio, Freddi Greco, Pace; Bruschi, Grandolfo.

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Saio, Peretti, Loreto; Rizzo, Sannipoli, Konatè, Citarella, Vitale; Diarrassouba, Sorrentino.