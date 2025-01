Scafati Basket ko a Cremona, la Vanoli vince 88-85 dopo un supplementare Ramondino: "Dobbiamo assolutamente migliorare nella durezza mentale"

La Givova Scafati esce sconfitta dal PalaRadi di Cremona. La Vanoli vince con il risultato di 88-85 dopo un tempo supplementare nella gara valida per la diciassettesima giornata della LegaBasket Serie A. Terza sconfitta in tre gare nella gestione tecnica di coach Marco Ramondino: "Complimenti a Cremona, la partita è stata molto equilibrata. - ha affermato il tecnico della Givova nel post-gara - Gli avversari sono stati più bravi di noi in alcune giocate com’era già successo due partite fa. Alla nostra squadra è successo già diverse volte nel corso di questo campionato ed oggi credo che, nonostante tutti abbiano negli occhi le grandi giocate di Willis che ha fatto dei canestri importanti, la partita sia stata decisa più che dalle grandi giocate dei nostri avversari, che ripeto sono stati bravi nei momenti decisivi, dai nostri errori di grande indisciplina tecnica in campo: uno contro uno concessi con la mano forte al ferro e due tiri liberi, rimbalzi d’attacco sui quali abbiamo subito canestro da tre punti, cose che alla fine non si vedono tanto perché non sono appariscenti ma che messe insieme alimentano la fiducia degli avversari e ti impediscono di trovare continuità. Io credo che noi dal punto di vista tecnico abbiamo fatto una partita migliore probabilmente e voglio spiegarmi: dal punto di vista tecnico è la miglior partita che possiamo fare in questo momento per il livello di disciplina, per il livello di precisione che abbiamo nel fare e nell’eseguire le cose dal punto di vista difensivo e offensivo. Dobbiamo assolutamente migliorare nella durezza mentale, nella consistenza, nella responsabilità individuale: queste sono le cose che, messe insieme, permettono ad una squadra di performare sotto stress come succede in una partita in trasferta contro una squadra nella tua stessa zona di classifica".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Diciassettesima Giornata

Vanoli Cremona - Givova Scafati 88-85 d1ts

Parziali: 26-23, 14-18, 21-15, 13-18, 14-11

Cremona: De Martin ne, Willis 22, Jones 5, Davis 7, Conti, Zampini 4, Nikolic 11, Poser 2, Lacey 11, Fantoma ne, Dreznjak 6, Owens 20. All. Brotto

Scafati: Gray 30, Sangiovanni ne, Zanelli ne, Anim 8, Sorokas 6, Pezzella ne, Miaschi 6, Pinkins 5, Greco ne, Cinciarini 2, Stewart 11, Akin 17. All. Ramondino

Arbitri: Lanzarini, Grigioni, Pepponi