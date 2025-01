Cavese, ko a Monopoli (3-1). Maiuri: "Stanco di commettere gli stessi errori" Sconfitta amara contro la capolista. Maiuri duro: "Sembra un film già visto"

La Cavese cade a Monopoli. Gli aquilotti vengono battuti 3-1 dalla capolista del torneo. Non serve il gol in apertura di ripresa di Vigliotti. La Cavese resta ferma a quota 28 punti e punta alla sfida interna con l’Altamura di settimana prossima.

La fame di riprendersi il primato del Monopoli manda subito al tappeto la Cavese: dopo la grande chance per Sorrentino (2’), in appena quattro minuti arriva l’uno-due che indirizza il match. Angileri sorprende di sinistro Boffelli (11’), Grandolfo da centravanti puro sfrutta un pallone vacante per fare 2-0 (15’). La Cavese incassa, va all’intervallo con il morale sotto i tacchi ma poi ha la forza di rialzarsi. Appena un minuto dopo l’inizio della ripresa ci pensa Vigliotti a riaprire il match. Saio sfiora il 2-2 mentre la grande chance capita ancora a Vigliotti che manca il colpo del clamoroso pari (80’). Nel recupero arriva il colpo del 3-1 dei pugliesi con Yeboah che supera Boffelli e scrive la parola fine sul match (91’).

“Siamo partiti bene ma poi è stato un film già visto: alla prima difficoltà nella quale regaliamo il vantaggio agli avversari, andiamo in paura e subiamo l’avversario – la disamina di Maiuri -. Il Monopoli ci ha messo in grande difficoltà per tutto il primo tempo. Nella ripresa siamo stati bravi a rientrare in partita ma poi non siamo stati in grado di far male. Il terzo gol dispiace perché dà l’impressione di una sconfitta pesante. Lascia rammarico, ora spero che si possa cambiare perché questi errori mi hanno stancato”.