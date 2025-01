Trasferta in terra sarda per la Genea Lanzara: sfida al Verdeazzurro Sassari Pietro Russo: "Siamo attesi da una sfida importante e difficile allo stesso tempo"

Archiviati i due turni casalinghi consecutivi, per la Genea Lanzara all’orizzonte c’è l’ostica trasferta in quel di Sassari: avversario nella quarta giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie A Silver sarà il Verdeazzurro, compagine ostica soprattutto tra le mura amiche e rinforzatasi nel mercato invernale.

Dal proprio canto la Genea Lanzara, nonostante una settimana travagliata, dovrà compattarsi e dare il massimo in campo per sopperire agli infortuni e ai malanni stagionali, cercando di ottenere l’intera posta in palio, proseguire la striscia positiva di risultati e distaccare ulteriormente in classifica gli avversari.

“Siamo attesi da una sfida importante e difficile allo stesso tempo - dichiara Pietro Russo della Genea Lanzara - stiamo lavorando costantemente anche se non è stata una settimana facile, ma abbiamo dimostrato di farci trovare sempre pronti nonostante le difficoltà. L’impegno da parte di tutti è massimo, nonostante il gruppo non sia ancora al completo i ragazzi stanno dimostrando di voler fare bene e sono certo daranno tutto loro stessi in campo. I nostri avversari vengono da un ottimo momento di forma, dovremo davvero vendere cara la pelle”.

A fare eco alle parole di Pietro Russo c’è Giovanni Fiorillo: “Mi aspetto una partita dai ritmi alti, contro una squadra in crescita e rinforzatasi con l’arrivo di Artale. Tra le mura amiche il Verdeazzurro è davvero temibile noi stiamo cercando di correggere alcune situazioni considerando che il gruppo non sarà al completo, trovando le giuste contromisure ai nostri avversari, perfezionando inoltre i meccanismi sia difensivi che offensivi”.

La gara Verdeazzurro – Genea Lanzara andrà in scena Sabato 1 Febbraio, con fischio di inizio alle ore 19:30, e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball.

4^ GIORNATA RITORNO SERIE A SILVER | IL PROGRAMMA DELLE GARE: Cologne – Campus Italia; Haenna – Belluno; Trieste – Mascalucia; Verdeazzurro – Genea Lanzara; Bologna – Romagna; Molteno – Carpi.

LA CLASSIFICA: Trieste 26 pti, Bologna United 19, Belluno 18, Salumificio Riva Molteno 17, Len Solution Carpi 15, Genea Lanzara 13, Romagna 13, Metelli Cologne 11, Verdeazzurro 11, Campus Italia 10, Haenna 9, Team Mascalucia 6.