Colle Barone rinasce: conclusi i lavori di ripristino Da discarica a risorsa: un esempio di recupero ambientale e sicurezza

Si sono ufficialmente conclusi i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell’area di Colle Barone, un intervento fondamentale per il recupero ambientale e la sicurezza del territorio. Grazie al finanziamento della Regione Campania e all’impegno del consigliere regionale del gruppo consiliare Partito Socialista Italiano - Campania Libera - Noi di Centro - Noi Campani Andrea Volpe, l’ex discarica è stata completamente risanata, restituendo alla comunità un’area riqualificata e sicura.

Colle Barone, originariamente una cava, era stata trasformata in discarica tra gli anni ’70 e ’80, accogliendo oltre 470.000 metri cubi di rifiuti solidi urbani. La necessità di un intervento strutturale si è fatta sempre più urgente negli ultimi anni, portando all’avvio dei lavori di messa in sicurezza nel marzo 2024.

I lavori hanno riguardato la risagomatura e riprofilatura degli invasi, la realizzazione di un capping per impedire la dispersione di sostanze nocive e il rivestimento delle scarpate con materiale spritz beton, migliorando la stabilità dell’area e prevenendo il rischio di dissesto.

Oltre a garantire la sicurezza della zona, la conclusione dei lavori apre nuove prospettive per la valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di favorire nuove attività e servizi per i cittadini. A monte, l’importanza della collaborazione istituzionale. Colle Barone da simbolo di criticità, diventa un esempio virtuoso di sinergia tra enti locali, Regione e istituzioni nazionali. L’intervento è un modello infatti di come si possano risolvere criticità ambientali di lungo corso con progettualità e impegno, come quello profuso dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il Vicepresidente Fulvio Bonavitacola. Il loro interessamento ha fatto sì che la Regione Campania, con la precisa volontà di risanare e valorizzare quelle zone che necessitano di azione, investisse risorse importanti per garantire la sicurezza del territorio e restituire ai cittadini un’area vivibile.

«La riqualificazione di Colle Barone rappresenta una vittoria per l’intera comunità», dichiara il Sindaco Alessandro Chiola. «Abbiamo lavorato affinché questa zona, per anni simbolo di degrado, potesse essere recuperata e restituita ai cittadini in totale sicurezza. Questo intervento è un esempio concreto di come la Regione Campania sia impegnata nella tutela dell’ambiente e del territorio. Orgogliosi del lavoro fatto dagli uffici comunali, dall’assessore all’ambiente Marianna Ciliberti, dalla Provincia e naturalmente dalla Regione Campania che ha stanziato 2 milioni di euro. Dalla fine dell’esercizio ad oggi sono state fatte tante promesse e tentativi inutili per mettere in sicurezza e bonificare l’area in maniera definitiva. Un ringraziamento particolare al consigliere Andrea Volpe che ci ha accompagnato in questo viaggio di riqualificazione», conclude Chiola.

Soddisfazione anche da parte del consigliere regionale Andrea Volpe, che ha seguito l'iter con attenzione e impegno: «Colle Barone rappresentava una ferita aperta per il territorio, un simbolo di incuria e abbandono che finalmente siamo riusciti a risanare. Questo intervento dimostra come la sinergia tra istituzioni e il lavoro di squadra possano portare a risultati concreti per la comunità. Ringrazio il Presidente De Luca e il Vicepresidente Bonavitacola per aver creduto in questo progetto e aver reso possibile un cambiamento reale per Montecorvino Pugliano. Continueremo a lavorare per il recupero e la valorizzazione del nostro territorio», dichiara Volpe.

