Cavese, che beffa: Sannipoli non basta, il Team Altamura rimonta all'88' Pari amaro per i metelliani (1-1): la squadra di Maiuri resta a metà classifica

Un pari che sa di beffa. A due minuti da una vittoria che sarebbe stata preziosa, la Cavese incassa l'1-1 del Team Altamura che impone il pari agli aquilotti e spegne il Simonetta Lamberti. In vantaggio al 14' con gol di Sannipoli, i metelliani gestiscono il vantaggio, si divorano più chance per chiudere il match e devono incassare il colpo doloroso del pari firmato Mane (88'). Un pari che sta stretto alla Cavese, ora a quota 29 e nella terra di mezzo, a tre punti dal decimo posto e con tre lunghezze di vantaggio sulla zona playout.

Maiuri riparte dal 3-5-2, perde Konatè per febbre ma in attacco può fare affidamento su Fella e Sorrentino. La Cavese approccia con personalità, prova a fare la partita e al 14’ passa in vantaggio: Sannipoli è caparbio e fortunato nel concludere per far secco Viola e far esplodere il Simonetta Lamberti. La partita si accende ma è ancora la Cavese a mancare il colpo del 2-0 prima con Rizzo che non trova la porta (26’), poi con Saio su punizione (27’). Una deviazione salva gli ospiti su destro di Sannipoli mentre poco dopo è la Cavese a tirare un sospiro di sollievo sulla conclusione di Rolando e che Peretti per poco non manda alle spalle di Boffelli. Nella ripresa, la Cavese controlla ma come spesso succede manca il colpo del ko. Sorrentino si divora il raddoppio (66’), Piana e Peretti vanno vicini al gol. E così, arriva la doccia fredda del pari ospite con Mane, fortunato nel trovare la deviazione di Piana che fa secco Boffelli e vale l’1-1 finale (88’).