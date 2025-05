Pallanuoto A2. Rari Nantes Salerno, sfida all'Anzio per il rush finale Presciutti: "Affrontiamo una squadra di qualità e la classifica non ci deve ingannare"

Sabato 3 maggio 2025, alle ore 18, presso la Piscina “Simone Vitale” di Salerno, si disputerà la 21^ giornata del campionato di Serie A2 maschile di pallanuoto. La Check-Up Rari Nantes Salerno sfiderà l’Anzio Waterpolis nella penultima partita della regular season.

Dopo il successo nel recupero infrasettimanale contro l’Ischia Marine Club, la Rari torna davanti al proprio pubblico per affrontare un match decisivo che la separa dal big match di sabato 10 maggio. L’unico ko stagionale è maturato proprio nella gara d’andata ad Anzio, e per questo l’incontro assume un significato particolare: vincere significherebbe presentarsi all’ultima giornata, contro la capolista Canottieri Napoli, con la possibilità di giocarsi il primo posto e il vantaggio del fattore campo nei playoff.

Le dichiarazioni della vigilia del tecnico Christian Presciutti: “Affrontiamo una squadra di qualità e la classifica non ci deve ingannare. Mi aspetto una partita combattuta e dura nella quale sarà categorico partire concentrati e focalizzati sul nostro gioco sin dal primo secondo. Abbiamo recuperato a pieno le energie e siamo pronti”.

La spinta del pubblico sarà ancora una volta fondamentale per accompagnare la squadra verso i playoff.

Prossimi appuntamenti:

Sabato 3 maggio 2025, ore 18:00 – Check-UP RN Salerno vs Anzio Waterpolis – Piscina Comunale Simone Vitale

Sabato 10 maggio 2025, – Check-UP RN Salerno vs AC Group oup C. Canottieri Napoli – Piscina Comunale Simone Vitale