Pallanuoto A2. Rari Nantes Salerno a valanga, sabato la "finale" con Napoli Il derby con la Canottieri metterà in palio il primo posto della regular season

Larga vittoria per la Check-Up Rari Nantes Salerno, che nella penultima giornata della regular season supera con autorità l’Anzio Waterpolis per 16-6, davanti al pubblico della piscina "Simone Vitale". Un match mai realmente in discussione, con i giallorossi protagonisti di una prova convincente sotto ogni aspetto.

Sin dalle prime battute la Rari ha imposto ritmo, intensità e qualità, facendo valere il maggiore tasso tecnico e atletico, ma soprattutto la fame di punti in vista dell’ultimo decisivo turno.

Top scorer dell’incontro Gennaro Parrilli, autore di una brillante tripletta. Doppiette per De Freitas, Fortunato e Chianese, mentre sono andati a segno anche Luongo, Privitera, De Simone, Gallozzi, Pica, Sifanno e Siani.

Le dichiarazioni

Soddisfatto mister Christian Presciutti: "Bella prestazione da parte dei miei ragazzi. Siamo partiti concentrati e focalizzati su quello che dovevamo fare. Era una partita importante per noi, e dopo un primo tempo di equilibrio, i ragazzi sono stati bravi a prendere il largo e controllare il gioco. Voglio dedicare questa vittoria al nostro dirigente Nobile Ronsini, lo aspettiamo presto ancora con noi."

Prossimo incontro

Sabato alla “Simone Vitale” andrà in scena una vera e propria finale: Rari Nantes Salerno – Canottieri Napoli, un derby che assegnerà il primo posto della regular season nel campionato di Serie A2 maschile. Un appuntamento da non perdere per i tifosi giallorossi.

Arbitri: Alessandroni e Ialeggio

Parziali 4-3, 3-1, 5-1, 4-1. Superiorità numeriche: Salerno 8/16 + 1 rigore, Anzio 2/15 + 1 rigore

Usciti per limite di falli: Gallozzi (S), Barberini (A), Parisi (A) nel terzo tempo; Sifanno (S) nel quarto