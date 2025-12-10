Pallamano A1. Jomi Salerno, al via il girone di ritorno: Padova alla Palumbo Cecilie Woller: "Dobbiamo scendere in campo con la massima determinazione"

La Jomi Salerno si prepara a vivere un appuntamento speciale. Sabato 13 dicembre, alla Palestra Palumbo, la formazione salernitana affronterà il Cellini Padova nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1 femminile: una sfida importante non solo per la classifica, ma anche perché segnerà l’esordio in panchina del nuovo tecnico Adrian Chirut, che ha già diretto il suo primo allenamento nelle scorse ore. La Jomi arriva alla gara forte del secondo posto: a pari punti con la capolista Erice e con due lunghezze di vantaggio sul Cassano Magnago. La classifica resta comunque in evoluzione, poiché sia Erice che Cassano devono ancora recuperare una partita. Padova, attualmente ottava con 8 punti, ha disputato nove incontri anziché undici. Le venete hanno infatti osservato due turni di pausa a causa della convocazione di Judy Ghonim con la Nazionale egiziana per i Campionati Mondiali.

Per la Jomi Salerno, quella di sabato sarà l’occasione per iniziare al meglio il girone di ritorno, sotto la nuova guida tecnica e davanti al proprio pubblico, da sempre elemento fondamentale nel trasformare la Palestra Palumbo in un fortino difficile da espugnare.

A presentare la sfida è Cecilie Woller, che ha analizzato anche il match disputato la scorsa settimana: «Nella partita di sabato scorso contro Mestrino abbiamo avuto un ottimo approccio: per i primi venti minuti siamo riuscite a non concedere neanche un gol. Poi abbiamo perso un po’ di concentrazione e questo ci ricorda quanto sia importante mantenere alta l’intensità per tutta la durata del match. È un aspetto sul quale dobbiamo continuare a lavorare.

Sabato affronteremo il Cellini Padova davanti al nostro pubblico, e sarà una gara fondamentale. Dobbiamo scendere in campo con la massima determinazione, perché è una partita che vogliamo e dobbiamo vincere. Il focus deve rimanere su di noi, sul nostro gioco e sulla nostra identità. L’obiettivo è chiaro: conquistare i due punti e arrivare alla pausa natalizia con il morale alto».