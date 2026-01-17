Serie C, il salernitano Novella cambia squadra ma resta nel girone C Il Potenza ha ufficializzato la cessione del giovane esterno

Sarà ancora nel girone C di serie C il futuro di Mattia Novella. Il terzino salernitano si è trasferito dal Potenza al Crotone dove troverà un altro salernitano, l'allenatore Emilio Longo. Proprio il tecnico dei calabresi aveva già allenato Novella al Picerno ed ha spinto per ritrovarlo in rossoblu. Il trasferimento è avvenuto a titolo definitivo.

"La società ringrazia Mattia per l’impegno, la professionalità e il contributo offerto durante la sua esperienza a Potenza, augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della carriera", si legge nella nota pubblicata dal Potenza.