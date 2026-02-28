Cavese-Audace Cerignola, le probabili formazioni: Prosperi conferma Minaj Sfida delicata al Lamberti. Prosperi: "Serve cambiare atteggiamento"

Ripartire per centrare il colpo salvezza. La Cavese prova a cancellare Trapani e chiede strada all’ex tecnico Maiuri. Alle ore 14:30, al Simonetta Lamberti i metelliani vanno a caccia di un exploit contro una delle formazioni più in forma del girone C. Per Fabio Prosperi è una sfida che vale tantissimo, ancor di più dopo il ko in Sicilia che ha minato la classifica. In chiave formazione, fondamentale il recupero di Cionek. Torna titolare anche Nunziata con Loreto che agirà sulla fascia. Davanti il tridente sarà composto da Orlando, Minaj e Fusco.

"Dobbiamo reagire"

Fabio Prosperi non usa giri di parole in fase di presentazione: “Alla squadra ho chiesto di non replicare la leggerezza che ho visto a Trapani. Siamo stati puniti duramente per i tanti errori commessi. Dopo la prova in Sicilia, tutti erano consapevoli della brutta prova offerta. Affronteremo una squadra in grande fiducia, che ha intensità, che attacca con tanti calciatori ed è reduce da una sconfitta immeritata. Sarà una partita difficile, così come le sono tutte, ma affrontiamo la squadra che sta avendo il maggior rendimento nell’intero girone”. Sono tante le assenze: “In una squadra come la nostra, alcune defezioni possono pesare un po’ di più a livello caratteriale. In ogni squadra ci sono degli elementi che sono fondamentali sotto il profilo carismatico. Poi si può sopperire anche sotto il profilo tattico”.

Cavese-Audace Ceringola, le probabili formazioni:

Cavese (3-4-2-1): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata; Ubani, Munari, Visconti, Loreto; Orlando, Minaj; Fusco. Allenatore: Prosperi

Audace Cerignola (3-5-2): Iliev; Todisco, Martinelli, Gasbarro; Parlato, Paolucci, Vitale, Cretella, Russo; D’Orazio, Gambale. Allenatore: Maiuri.