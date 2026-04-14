Cavese, stangata per Prosperi: pugno duro del Giudice Sportivo Costa carissimo il finale con polemiche per l'allenatore metelliano

Un finale rovente. L'esultanza smodata, la caccia all'uomo dei calciatori del Benevento e poi il cartellino rosso. Fabio Prosperi seguirà le ultime due sfide della Cavese dalla tribuna. Il Giudice Sportivo ha sanzionato con ben tre turni di squalifica l'allenatore metelliano. Nel dispositvo si legge la motivazione del Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini: tre turni "per avere, al termine della gara, esultato nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria in modo provocatorio, rivolgendo loro altresì gesti offensivi; veniva inoltre a contatto fisico con un tesserato avversario con fare minaccioso. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione, veniva allontanato a fatica da diverse persone". Un turno di stop invece per l'allenatore del Benevento Antonio Floro Flores, che dunque dovrà saltare la trasferta di Giugliano.