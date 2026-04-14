Salerno, il "Tenore in divisa" protagonista alla Festa della Polizia Si è esibito con il canto della "Preghiera del Poliziotto"

A Salerno, in occasione delle celebrazioni per il 174esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, non è passata inosservata l'esibizione di Damiano Lanzalotti, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, ormai noto come "Il Tenore in divisa". L'agente, in piazza della Libertà (dove si sono esibiti anche gli allievi del conservatorio "Giuseppe Martucci" di Salerno), si è esibito con il canto della "Preghiera del Poliziotto".

Accompagnato musicalmente dall'ensamble del maestro Daniele Gibboni, la performance di Lanzalotti è stata giudicata "commovente e toccante" dal pubblico e dalle autorità civili e militari presenti. Appartenente al conservatorio di musica "D.Cimarosa" di Avellino, il "tenore in divisa" è ormai noto per le sue abilità canore che accompagnano sia appuntamenti istituzionali che eventi musicali e culturali.