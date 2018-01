Alma Salerno: Alan Gaute è il nuovo portiere Altro colpo di mercato per la squadra allenata da Di Giacomo

Si era detto pronto a tornare in Italia nel caso in cui si fosse trovato dinanzi ad un progetto vincente. Così, oggi, Alan Gaute è il nuovo portiere dell’Alma Salerno. L’estremo difensore argentino è giunto in Italia nella giornata di mercoledì e, già da oggi, si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra. Classe 1985, Gaute non è un novizio del campionato di calcio a 5 italiano: nel corso della sua lunga carriera, infatti, ha vestito le maglie de L’Acquedotto, dell’Avezzano, del Nuoro, dell’Ancona, del Virtus Fondi e del Manfredonia.

Una presenza importante, quella del calcettista sudamericano, che potrà apportare alla compagine granata un significativo contributo sia per quanto riguarda il bagaglio di tecnica e qualità che porta con sé, sia per quel che concerne la sua grande esperienza, che potrà mettere al servizio dei giovani colleghi Carpentieri e Ricco. Alan Gaute, immediatamente tesserabile, potrà essere a disposizione del tecnico Di Giacomo già a partire dalla prossima sfida di campionato che vedrà l’Alma Salerno in trasferta sul campo degli Azzurri Conversano, nella giornata di sabato. Insomma, un nuovo colpo di mercato per la società salernitana che, con questo prestigioso acquisto, non fa altro che confermare la propria ferma intenzione di continuare a disputare una stagione di vertice, puntando al salto di categoria.

