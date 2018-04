Feldi Eboli: ko indolore contro Luparense Finisce 3-8, rossoblu salvi: "Grazie Massimo"

Sole intenso, temperatura gradevole, ideale per godersi una giornata all'aria aperta. Ma ad Eboli il pubblico non si concede distrazioni, sempre presente e pronto ad esaltare i beniamini rossoblu. La Feldi Eboli affronta la penultima curva di campionato contro la Luparense, che non fa eccezioni in termini di fame, mentre i ragazzi di Ronconi paghi della salvezza concedono troppo.



MATCH - La Feldi Eboli lascia Frosolone e Gilli in infermeria, mentre mister Marin è senza Taborda e Jefferson, lacune che divengono meno evidenti in un roster di altissimo livello. Rafinha rompe il ghiaccio a 2:43", veementi le proteste di Pasculli che pare abbia fermato la sfera prima di varcare la linea, solo le immagini chiariranno. Mentre le volpi pensano all'accaduto, Rafinha sorprende con una puntata dopo appena 7 sexondi: 0-2. Il pubblico non si scoraggia ed esorta gli ebolitani, ci pensa Fornari a ridare vigore alla torcida con la rete del 1-2. Ma la Luparense è un osso duro, così Jesulito ristabilisce le distanze. Miarelli ci mette più di una pezza sulle incursioni di Dé, mentre un incolpevole Pasculli capitola ancora su punizione di Jesulito, 1-4 a 13'57" che tiene fino al riposo. Si riprende con un'iniziativa di Fornari che Miarelli respinge in corner, é il preludio alla rete del 2-4 del bomber in maglia numero 9. Da veri lupi la reazione degli ospiti, Borja Blanco e una doppietta di Ramon rappresentano il bivio della gara: 2-7 a 5'40". Un infinito Fornari ridà vigore ai suoi con la rete del 3-7, ma Duric firma il tabellino del 3-8 qualche minuto più tardi.



LAST MATCH - Si chiuderà a Rieti la prima stagione in serie A della Feldi Eboli, le volpi saranno in terra laziale mercoledì 25 aprile. Ultima gara anche per mister Ronconi che in settimana ha annunciato i saluti, quest'oggi ha ricevuto dalle mani del sindaco Cariello un encomio per aver dato lustro alla squadra e alla città di Eboli.

Redazione Sport