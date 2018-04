L’Alma Salerno sceglie il PalaCilento di Torchiara Pronto l’assalto alla serie A2

L’Alma Salerno in Cilento per tentare l’assalto alla serie A2. La società salernitana di calcio a 5, infatti, disputerà la semifinale di ritorno dei play-off contro il Futsal Fuorigrotta presso il PalaCilento di Torchiara. L’appuntamento è per sabato 28 aprile, alle ore 15. Una sfida tutta da vivere per raggiungere il primo importante traguardo della stagione, ovvero quello dell’accesso alla finale promozione per l’agognato salto di categoria. Anche l’eventuale prosieugo del cammino dell’Alma Salerno avrà come suo palcoscenico il palazzetto del comune cilentano.

Una decisione, questa, maturata nel corso del tempo, come spiega il direttore generale Antonio Peluso: «La nostra società ha fatto una scelta ben ponderata – dice – Abbiamo deciso di affrontare la delicata fase finale della nostra stagione, quella dei play-off, in Cilento. Qui, vogliamo provare a raggiungere un risultato importante. Come Alma Salerno ci teniamo a ringraziare, per la grande disponibilità e l’accoglienza riservataci, l’amministrazione comunale tutta, a partire dal primo cittadino Massimo Farro, passando per la giunta municipale».

Dopo la semifinale d’andata, conclusasi con il risultato di 3 a 3, quella di sabato sarà una partita fondamentale per la squadra salernitana: «Speriamo di vedere il PalaCilento colmo – afferma Peluso – Lo spettacolo sarà sicuramente garantito perché questo potrebbe essere, per noi, un bel passo in avanti verso la finale dei play-off. Abbiamo bisogno del supporto di tutti e siamo sicuri che il territorio risponderà e contribuirà a portare l’Alma Salerno al raggiungimento del suo obiettivo».

M.G.