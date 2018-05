Domani la Campolongo Hospital R.N. Salerno ospita la Telimar Incontro previsto per le ore 15 alla piscina Simone Vitale di Salerno

Sabato 5 maggio alle ore 15, presso la piscina Simone Vitale di Salerno, la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno torna in vasca per la 19a giornata del campionato di pallanuoto maschile di serie A2. A fare visita ai leoni giallorossi sarà la Telimar Palermo, e già si respira un'atmosfera di rivincita, visto che i palermitani sono stati i primi a imporre la sconfitta alla Rari nel girone di andata, in una gara molto particolare e condizionata da tantissimi errori. I siciliani non hanno disputato un campionato di alta classifica, infatti hanno racimolato solo 20 punti, appena 5 in più dell'ultima della classe quando mancano solo tre giornate alla fine della fase regolare; Parliamo tuttavia di una squadra di tutto rispetto, con elementi molto validi, che se imbroccano la giornata possono mettere in difficoltà e battere chiunque, come è avvenuto sabato scorso contro il Latina, terza forza del campionato.

A questo punto del torneo, si tratta di una sfida da non sottovalutare, che Cupic e compagni dovranno affrontare con il giusto piglio e determinazione, in ottica di mantenere la posizione in classifica, visto che difficilmente in questa giornata la Roma Nuoto cederà punti.

"Affrontiamo una squadra in salute con individualità importanti per la categoria. Noi vogliamo riscattare la sconfitta beffa dell'andata e confermare la crescita delle ultime giornate" l'intento di mister Matteo Citro, il cui primo compito sarà quello di imporre ai suoi ragazzi di non abbassare la guardia e tenere alta la tensione in questi ultimi incontri della fase regolare. Alle ore 15 alla Vitale, dunque, si aspetta il pubblico delle grandi occasioni, per sostenere la Rari nel rush finale prima della lotteria dei play off.

M.G.