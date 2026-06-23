Sorpreso con 33 chili di hashish a bordo: arrestato sull'autostrada Il blitz della Polizia sull'A2: l'uomo è stato condotto in carcere

Oltre 33 chili di hashish nascosti a bordo di un'automobile in transito sull'autostrada A2 del Mediterraneo: è il sequestro operato dagli agenti della Polizia Stradale della sottosezione di Sala Consilina, che hanno arrestato il conducente del veicolo tra gli svincoli di Petina e Polla, nel Salernitano.

Il controllo e la scoperta

A insospettire gli agenti è stato il comportamento del conducente, descritto come particolarmente nervoso, poco collaborativo e dalle risposte evasive. Questo ha indotto i poliziotti a eseguire una perquisizione più approfondita del veicolo, all'esito della quale sono state rinvenute 30 confezioni avvolte in cellophane trasparente contenenti complessivamente circa 33,4 chili di hashish. Immessa sul mercato dello spaccio, la partita avrebbe potuto fruttare circa 430mila euro.

L'uomo è stato condotto in carcere a Salerno.

Il precedente

Il sequestro si inserisce in un'attività di contrasto al traffico di stupefacenti già attiva nel territorio: qualche mese fa, sullo stesso tratto autostradale, un altro uomo era stato arrestato in possesso di 64 chili tra hashish, cocaina e crack.