Salernitana, due tentazioni under per la trequarti Ferraris resta il primo obiettivo ma Faggiano studia due giovani

Il vuoto nella casella del trequartista per il 3-4-1-2 di Serse Cosmi resta. La Salernitana aspetta di conoscere chi sarà il titolare in una posizione fondamentale per il credo tattico dell’allenatore umbro. L’obiettivo numero uno è Andrea Ferraris. La Salernitana ha fatto decadere il diritto di riscatto da 140mila euro con il Pescara per la seconda punta col vizio del gol ma è pronta ad imbastire nelle prossime settimane una nuova trattativa per mettere le mani sul calciatore, sfruttando anche lo status di calciatore in scadenza.

Due idee per la trequarti

Faggiano però vuole dragare il mercato e va a caccia anche di talenti da consacrare. Il nome di Alessandro Vinciguerra, ventenne in scadenza dal Cagliari, è obiettivo già sondato nello scorso mercato e che a parametro zero potrebbe diventare realtà. Il ds granata stravede per la giovane punta, reduce da un’annata non positiva. Nelle ultime ore è emerso anche l’interesse per Mattia Mastrovito, 20enne talentuoso del Martina Franca. Un’annata importante in termini di numeri con il Martina Franca in serie D.