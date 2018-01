Sportitalia rilancia: Bellomo alla Samb...tramite i granata? Importante indiscrezione di mercato

Come abbiamo detto stamattina nel solito approfondimento dedicato al calciomercato, l'arrivo di Bellomo a Salerno potrebbe essere rinviato al prossimo mese di giugno, quando la Salernitana avrà la possibilità di ricostruire la rosa in ogni reparto magari liberandosi di qualche calciatore al momento fuori dai piani societari, ma che continua a rifiutare qualsivoglia destinazione alternativa. Stando a quanto raccontato in questi minuti da Sportitalia, però, sta prendendo corpo un'idea che sarebbe clamorosa: l'ex centrocampista di Bari e Vicenza, corteggiato anche dal Brescia, lascerà comunque l'Alessandria e potrebbe firmare un contratto triennale con la Salernitana prima di essere girato in prestito fino al termine della stagione alla Sambenedettese, club legato ai granata da un ottimo rapporto e allenato dal tecnico salernitano Capuano, a caccia di rinforzi. Pare addirittura che il sodalizio di via Allende parteciperebbe al pagamento di parte dell'oneroso ingaggio, dietro promessa di strappare un'opzione per l'estate per il giovane e promettente centrocampista classe 1998 Nicola Bove, fiore all'occhiello della rosa dei marchigiani. Al momento si tratterebbe soltanto di una suggestiva ipotesi, ma non sarebbe la prima volta che la dirigenza mette in campo una strategia del genere. Ancora poche ore e la situazione sarà più chiara: la sensazione è che Nicola Bellomo stia facendo davvero di tutto per diventare un calciatore granata, ma che stia mostrando qualche perplessità relativa al trasferimento alla corte di Capuano. Seguiranno aggiornamenti.

Gaetano Ferraiuolo