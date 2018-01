VIDEO | ecco chi è Joaquim Adao Alcuni video del centrocampista del Sion, che potrebbe indossare la casacca granata

Joaquim Adao è uno dei papabili a indossare la maglia granata. Centrocampista classe '92 di nazionalità angolana-svizzera gioca nel campionato elvetico ed è cresciuto nel Sion, club con il quale ha collezionato oltre cento presenze siglando tre reti in nove anni. Quest'anno a causa di un infortunio per lui solo tre presenze in Super League, due in Qualificazione Europa League e un gettone raccolto in Promotion League. Andò meglio lo scorso torneo con ben 29 presenze in Super League. La redazione di Granatissimi.Ottopagine ha trovato alcuni suoi video su Youtube. Ognuno potrà farsi un'idea sulle sue caratteristiche nel guardarli.

Maurizio Grillo