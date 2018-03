Salernitana Primavera: solo un pari con il Foggia Mister Mariani: "Anche oggi il risultato non ci premia"

Al “Volpe” la Salernitana Primavera non va oltre il pari contro il Foggia al termine di un match condizionato dalla pioggia e il forte vento. Al 4’ prima occasione della partita per i granatini con Felicetti che, lanciato verso la porta avversaria, tenta il pallonetto ma la palla finisce di poco alta sulla traversa. Un minuto più tardi ancora Salernitana pericolosa con Bartolotta che entra in area e supera il portiere avversario ma non trova la porta. Al 37’ Salernitana che trova il gol del vantaggio con una girata di Felicetti ma la rete viene annullata perché l’assistente segnala un fuorigioco del centravanti granata molto dubbio poiché la palla sembrava arrivare da un tocco di un difensore avversario. Nel finale di tempo ci prova ancora Bartolotta dagli sviluppi di un calcio d’angolo ma sulla linea di porta Tucci si sostituisce al difensore avversario e impedisce alla palla di entrare in rete. Nella ripresa i granata ci provano ma il Foggia difende bene e il match si chiude sullo 0-0.

Salernitana – Foggia 0 – 0

Salernitana: Iliadis, Novella, Sorrentino (37’ st Sette), Vitale, Galeotafiore, Granata, Tucci (27’ st Iurato), Bartolotta, Felicetti, Gaeta, De Sarlo (19’ st Totaro). All. Alberto Mariani

A disposizione: Capasso, Ancinelli, Lieto, Vignes, Malandrino, Di Battista, Bosson, Crispini, Del Prete.

Foggia: Lanzetta, Cascione, De Filippo, Vallario, Betti, Pertosa, Antonelli, Muscatiello (25’ st Caruso), Sorgente (31’ st Schema), De Cristofaro, Nunziante (19’ st Gatto). All. Gaetano Pavone

A disposizione: Sprecace’, Rizzi, Croce, Rizzelli, Sarri.

Arbitro: Sig. Di Cairano Michele (sez. di Ariano Irpino)

Assistenti: Sig. Vingo Arcangelo (sez. di Pisa) – Sig. Spiniello Nicola Nevio (sez. di Avellino)

Ammoniti: Galeotafiore (S) – De Filippo (F), Vallario (F), De Cristofaro (F)

Angoli: 5 – 7

Recupero: 3’ st.

Le dichiarazioni di Mariani a fine gara - “Stiamo confermando le prestazioni offerte nelle ultime uscite ma anche oggi il risultato non ci premia. Abbiamo fatto una grande partita, nel primo tempo abbiamo creato parecchie occasioni da gol e ci è stato annullato un gol. Nella ripresa abbiamo trovato maggiore difficoltà ma la squadra ha giocato bene ed anche con qualità nonostante il vento abbia condizionato il match. Sono contento della prestazione, abbiamo battagliato su ogni pallone.”

“Devo fare i complimenti a tutti, anche a chi non ha giocato, perché si aiutano molto, si sostengono tra di loro e hanno formato un grande gruppo. Queste ultime prestazioni devono dare morale ai ragazzi, ci devono credere. Ora andiamo a Palermo per fare una grande gara e per cercare di continuare il percorso di crescita di questi ragazzi”.

M.G.