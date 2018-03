"Di nuovo in campo": la Salernitana ritrova Rossi L'attaccante cambia procuratore e spera di giocare a Frosinone

A Frosinone, circa un mese fa, subì un brutto infortunio che fortunatamente si è rivelato meno grave del previsto, ma che ha tenuto tutta la tifoseria con il fiato sospeso fino al responso degli esami strumentali. Ironia della sorte proprio a Frosinone tornerà a disposizione del tecnico Stefano Colantuono con la speranza di potersi ritagliare un spazio importante di poter contribuire alla terza vittoria consecutiva della Salernitana. Alessandro Rossi, attraverso il proprio gettonatissimo profilo Instagram, ha annunciato di "essere tornato di nuovo in campo", postando una fotografia che lo ritrae con la maglia granata durante uno degli ultimi allenamenti. Il "giovane-vecchio", come amava chiamarlo Bollini, è pronto a vivere un finale di stagione da protagonista, consapevole che Salerno possa rappresentare un trampolino di lancio fondamentale per la sua carriera e per il suo processo di crescita. 3 gol, tre assist, tante giocate importanti e un'innata cattiveria agonistica e personalità nonostante la giovane età, il golden boy di proprietà della Lazio ha sostenuto anche da lontano i compagni in queste settimane così complicate dal punto di vista personale. "Dispiace non esserci, ma forza ragazzi" scriveva sui social alla vigilia del derby con l'Avellino, il modo migliore per far capire alla tifoseria che lo spogliatoio è unito e che l'interesse del collettivo viene molto prima di quello del singolo. In un rush finale che si preannuncia incandescente e assai complicato, la Salernitana ritrova un attaccante forte, tecnicamente dotato, duttile tatticamente, umile e che sta vivendo la sua avventura all'ombra dell'Arechi con la mentalità giusta: che possa essere lui, in tandem con il rinato Bocalon e con un super Sprocati a supporto, il vero bomber delle prossime giornate?

Gaetano Ferraiuolo