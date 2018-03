Serie B, le designazioni: ecco chi dirigerà a Frosinone In passato numerosi episodi a danno dei granata, occhio al cartellino rosso

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la decima giornata di ritorno della Serie B ConTe.it 2017/18 in programma Sabato 17 Marzo 2018 alle ore 15.00. Per Frosinone-Salernitana è stato scelto il signor Saia di Palermo, fischietto dal cartellino facile che, anche nel recente passato, ha spesso penalizzato i granata con alcune decisioni discutibili. Ecco l'elenco completo:





ASCOLI - TERNANA

ABBATTISTA

DE TROIA – CANGIANO

IV: DI MARTINO



AVELLINO – PESCARA Domenica 18/03 h. 17.30

MINELLI

LOMBARDI – SCARPA

IV: LONGO



BRESCIA – CREMONESE

RAPUANO

GROSSI – BORZOMI’

IV: GARIGLIO



CARPI – PRO VERCELLI Lunedì 19/03 h. 20.30

FOURNEAU

MUTO – VILLA

IV: ZUFFERLI



CITTADELLA – BARI

LA PENNA

CECCONI – MARGANI

IV: GUCCINI



EMPOLI – VENEZIA

MARINELLI

LANOTTE – COLAROSSI

IV: ZINGARELLI



ENTELLA – PARMA

ROS

ROSSI L. – VECCHI

IV: SOZZA



FOGGIA – CESENA Venerdì 16/03 h. 20.30

MARINI

SORICARO – CAPALDO

IV: MASSIMI



FROSINONE – SALERNITANA

SAIA

COLELLA – MASTRODONATO

IV: GIUA



NOVARA – PALERMO

SERRA

ROBILOTTA – BACCINI

IV: MIELE D.



PERUGIA – SPEZIA

NASCA

DEI GIUDICI – SECHI

IV: PASHUKU

