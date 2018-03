La scheda di Saia: precedenti da incubo con i granata La scheda dell’arbitro che dirigerà Frosinone-Salernitana

Sono state rese le designazioni arbitrali per il 10° turno del girone di ritorno della Serie B 2017/18. Il direttore di gara assegnato a Frosinone-Salernitana sarà Francesco Paolo Saia della sezione di Palermo. Il fischietto siciliano vanta già 76 presenze nel campionato cadetto con un ruolino di marcia leggermente in favore delle squadre in casa. In queste 76 gare, infatti, 30 sono le vittorie interne (39,47%), 27 le vittorie esterne (35,54%), con 19 pareggi (25%). Si tratta di un arbitro abbastanza severo, in quanto nella sola Serie B ha già sancito 24 rigori e mostrato ben 37 cartellini rossi. La Salernitana con Saia non ha di certo un buon feeling: nei 6 precedenti occorsi fin qui, i granata sono risultati vincitori in una sola occasione, ben otto anni fa (Salernitana-Pavia 3-1 Lega pro 1° Divisione). Da allora solo un pareggio (0-0 con il Vicenza nella stagione del ritorno in B), e ben 4 sconfitte. L’ultima risale al 16° turno dell’attuale campionato, con i granata impegnati a Cittadella e sconfitti 2-1 con il gol di Litteri nel finale. Con la Salernitana Saia non ha smentito neppure la sua fama con i cartellini rossi, anzi in questo caso doppie ammonizioni: una ad Odjer contro il Bari (stagione 2015/16) ed una a Massimo Coda contro il Carpi (stagione 2016/17). Insomma precedenti tutt’altro che rasserenanti.

Score diametralmente opposto, invece, per il Frosinone: 6 precedenti, 4 vittorie e 2 sconfitte. Gli assistenti saranno Giovanni Colella di Crotone e Vito Mastrodonato di Molfetta. Il quarto uomo invece sarà Antonio Giua di Olbia.

Simone Gallo