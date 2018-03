Derby, la Questura visiona filmati: le ultime novità Non sarà chiusa la curva del Partenio. Multa pesante alla Salernitana, ma....

Si è riunito ieri pomeriggio l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che era chiamato ad esprimersi anche sulla coda violenta che, al termine del derby di domenica scorsa all'Arechi contro la Salernitana, ha visto protagoniste opposte fazioni di ultras dell'Avellino. Come trapelato nella giornata di ieri, non è stata disposta la chiusura della Curva Sud per il match interno di domenica col Pescara, ma la tifoseria irpina sarà attenzionata. Rimesse inoltre al CASMS le valutazioni e la decisione sul possibile divieto di trasferta a Vercelli (domenica 25 marzo). Come noto, all'esterno della curva Nord sia durante, sia dopo la gara ci sono stati degli scontri che hanno costretto le forze dell'ordine ad intervenire per tutelare l'incolumità di quelle persone (la stragrande maggioranza) che avevano deciso di seguire la squadra del cuore semplicemente per vivere una domenica di festa e di sport. Veder piangere donne e bambini, tuttavia, non ha fatto onore a nessuno e la sensazione è che già dall'anno prossimo questo segnale di apertura possa essere rivalutato da parte delle autorità competenti. Quanto alla torcida granata, la pesante multa subita per lancio di oggetti e scoppio di petardi non ha fatto per niente piacere alla società, chiamata a sborsare una cifra pari a 12mila euro che si aggiunge a tutte quante quelle già pagate in questo e nei precedenti campionati. La Questura di Salerno ha visionato con attenzione le immagini soffermandosi soprattutto su quanto accaduto nei distinti inferiori: sarebbero stati individuati alcuni tifosi che avrebbero lanciato oggetti all'indirizzo dei calciatori dell'Avellino (fortunatamente senza gravi conseguenze), mentre pare che non sia la torcida granata la responsabile dello scoppio di un paio di violenti petardi che hanno fatto rimbombare l'Arechi. In merito, però, potrebbe essere emesso nei prossimi giorni un comunicato ufficiale dagli organi preposti anche per fare chiarezza su eventuali Daspo e sulle effettive responsabilità. Devastati anche i bagni della curva Nord: la Salernitana potrebbe chiedere un risarcimento danni quantificato in una somma vicina ai duemila euro.

Redazione Sport