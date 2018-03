Nazionali granata: permesso per Radunovic, Palombi in Under 21 Il comunicato del club sui convocati nazionali della Salernitana

La Salernitana tira un sospiro di sollievo in vista della gara interna di settimana prossima contro il Novara: si temeva, infatti, che Colantuono si sarebbe visto costretta a schierare il terzo portiere Russo, complice la contemporanea assenza di Adamonis e Radunovic, ma per quest'ultimo il club granata è riuscito a strappare un permesso alla Federazione Serba e quindi sarà regolarmente a disposizione contro i piemontesi. Resta anche Kiyine, dispensato dagli impegni con il Marocco Under 21, mentre arriva la chiamata in Nazionale (sempre Under 21) per Simone Palombi. Di seguito il comunicato apparso sui canali ufficiali della Salernitana:

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica che in occasione dei prossimi impegni delle Nazionali sono stati convocati i seguenti calciatori granata: Boris Radunovic (Serbia Under 21), Marius Adamonis (Lituania Under 21) e Simone Palombi (Italia Under 21).

Radunovic godrà di un permesso speciale accordato dalla Federazione Serba, che si ringrazia per la collaborazione, per rientrare ed essere a disposizione di mister Colantuono per la gara di domenica 25 marzo contro il Novara".

Simone Gallo