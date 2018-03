Prove di 4-3-3, stesso undici di domenica scorsa? L'unica novità al centro della difesa: ecco le possibili soluzioni

Sono ripresi questa mattina allo Stadio “Arechi” gli allenamenti della Salernitana in vista della difficile sfida in programma sabato pomeriggio allo Stirpe contro un Frosinone lanciatissimo verso la serie A, ma che non riesce a brillare sul piano del gioco pur annoverando in organico calciatori di un certo spessore e che ben figurerebbero anche in categoria superiore. Gli uomini di Stefano Colantuono hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento prima di essere impegnati con un lavoro in fase di impostazione ed esercitazioni su palle inattive. Facile prevedere che la formazione sarà praticamente identica a quella che ha battuto l'Avellino dominando dal primo all'ultimo minuto, con l'unica variazione obbligata rappresentata dal forfait per squalifica di Raffaele Schiavi. Dinanzi a Radunovic, dunque, troveranno spazio Mantovani e Tuia al centro, con Pucino a sinistra e Casasola a destra, in mediana intoccabile il terzetto Minala-Ricci-Kiyine, con il marocchino che sta rappresentando la più lieta sorpresa dall'avvento di Colantuono ad oggi. In avanti sicuri di una maglia Sprocati e Bocalon, quasi certamente sarà riconfermato anche Di Roberto che, dopo un girone d'andata da spettatore, sta diventando sempre più protagonista disimpegnandosi con bravura anche in fase di non possesso. Nelle esercitazioni di oggi è stato provato anche Zito per un più coperto 4-5-1, ma la sensazione è che Di Roberto sia nettamente in vantaggio. Nel reparto arretrato, come detto, dovrebbe rivedersi dal primo minuto Valerio Mantovani, calciatore che non ha quasi mai fallito una partita e che ci ha sempre messo una pezza nei momenti di maggiore difficoltà. Non è da escludere, però, che in extremis possa spuntarla l'ex Perugia Salvatore Monaco che, con la sua stazza fisica, può fronteggiare meglio un colosso come Ciofani. Molto remota l'ipotesi del ritorno di Vitale a sinistra: a quel punto Pucino tornerebbe a destra e Casasola affiancherebbe Tuia, che sabato sarà capitano. Al termine della seduta i granata sono partiti per il ritiro pre-partita dove domani alle ore 10:30 svolgeranno la seduta di rifinitura.

Gaetano Ferraiuolo