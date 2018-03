Qui Frosinone: 5 assenze, ma tridente da brividi per Longo Ciofani, Ciano e Dionisi guideranno l'attacco, rientra l'ex Soddimo

Sarà un Frosinone decisamente a trazione anteriore quello che scenderà in campo sabato pomeriggio per riprendere il cammino dopo la sconfitta di Palermo e l'1-3 casalingo contro il Perugia che ha posto fine ad una lunga striscia di imbattibilità casalinga. A due giorni dal match contro la Salernitana mister Longo sta studiando uomini e schemi da opporre ai granata, memore anche della sfida di andata durante la quale i padroni di casa, pur in piena emergenza, per un'ora misero in grossa difficoltà i gialloblu. Il tecnico canarino dovrà fare a meno di cinque elementi: Crivello e Sammarco salteranno quasi certamente la gara dello Stirpe per infortunio, ma l'ex centrocampista della Sampdoria sta meglio e spera di accomodarsi almeno in panchina. L'ex trainer della Pro Vercelli dovrà inoltre rinunciare agli squalificati Terranova, Matteo Ciofani e Chibsah, assenze importanti, ma che nulla tolgono all'enorme potenziale dei canarini. Rientrerà dal primo minuto Danilo Soddimo, ex che a Salerno non ha lasciato un grande ricordo in quei sei mesi di permanenza e che in passato ha già punito i granata anche con un pizzico di fortuna. Longo varerà un undici d'attacco: oltre al tridente Ciano-Ciofani-Dionisi ci saranno, appunto, lo stesso Soddimo e la meteora del Salerno Calcio Luca Paganini che, nella sfida della passata stagione, rimediò un grave infortunio al legamento crociato chiudendo anzitempo la sua stagione. In mediana ballottaggio tra Gori e Konè, con il primo leggermente favorito per non assumere un atteggiamento troppo spregiudicato. In porta potrebbe esserci ancora Vigorito, accostato alla Salernitana in estate, ma mai trattato dalla dirigenza granata. Bardi, però, scalpita e spera di riconquistare la maglia da titolare. Solo panchina per il "Messi di Fisciano" Nicola Citro. Ecco la probabile formazione: (3-4-1-2): Vigorito; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Maiello, Gori, Soddimo (Beghetto); Ciano; D. Ciofani, Dionisi.

Gaetano Ferraiuolo