Torneo Viareggio: Salernitana, pareggio con l' APIA Leichdardt I granatini sbagliano un rigore con Gaeta

Al “Cavanis” nel secondo match del Torneo di Viareggio la Salernitana impatta 1-1 contro gli australiani dell’Apia Leichdardt. Al 12’ calcio di rigore per i granata: dal dischetto va Gaeta ma scivola al momento del tiro e la palla si spegne a lato. Al 24’ c’è il vantaggio del team australiano: calcio di punizione dai trenta metri di Kmet, Capasso non controlla il tiro e la palla si insacca in rete. Al 42’ Salernitana in attacco con Baldassi che addomestica un buon pallone in area, proveniente da destra, ma poi calcia altissimo da dieci metri. Termina il primo tempo con gli australiani in vantaggio. Nella ripresa la Salernitana è padrona del gioco, al 19′ ci prova Novella con un tiro da fuori di contro balzo: una bella traiettoria che si spegne a lato non di molto. Al 27’ ancora granata in avanti con Tucci che avanza fino ai trenta metri e lascia partire un bel mancino, termina di poco a lato. Al 29’ grande occasione con Novella di testa da corner ma l’estremo difensore del team australiano si supera. Al 35’ arriva il gol della Salernitana: pallone dentro di Tucci rasoterra, che passa tra palo e portiere, arriva Barra sulla linea e insacca. Al 38’ traversa dell’Apia con Kmet direttamente da calcio di punizione. Al 41’ ci prova Barra con un mancino da dentro l’area, trova un’ottima risposta di Finch. Al 44’ altra grande occasione per i granata con Felicetti che calcia un rigore in movimento ma si oppone ancora alla grande Finch con un grande riflesso che nega la vittoria ai granatini.

APIA Leichdardt – Salernitana 1 – 1

Reti: 24’ pt Kmet (A), 35’ st Barra (S).

A.P.I.A. LEICHHARDT: Litsas, Prisuda, Azzone, Elleni, Gittany, Guzman, Paslis, Kaprot, Kmet, Sartor, Hickman. A disp.: Nameki, Sartor, Da Silva, Taverniti, Cosentino, Kamper, Donadel J., Donadel I., Cignarella, Poropoulos, Hickman, Finch. All.: Cummins.

SALERNITANA: Capasso, Novella (43′ st. Marino), Vitale, Galeotafiore, Sette (13′ st. Felicetti), Iurato (23′ st. Barra), Proto (13′ st. Tucci), Gaeta, De Sarlo (23′ st. Battistoni), Totaro (23′ st. Bartolotta), Baldassi (13′ st. Vignes). A disp.: Leggiero, D’Acunzo, Granata, Sorrentino, Chingari. All.: Mariani.

Arbitro: Spataru di Siena.

Ammoniti: Vitale (S)

Espulsioni: Gittany (A) – Gaeta (S)

Angoli: 1 – 15

M.G.