Probabile formazione: duello in difesa, dubbio al centro Le possibili scelte di Colantuono per la gara di domani

Poco più di 24 ore e Frosinone e Salernitana si contenderanno il 31° turno della Serie B 2017/18. In uno “Benito Stirpe” pieno di tifosi granata (sold out il settore ospiti) la squadra di Colantuono è chiamata al vero banco di prova dopo i due successi contro Ascoli ed Avellino. Il Frosinone non è certo un avversario comodo, ma l’impresa non è impossibile. La Salernitana dovrà fare a meno di capitan Schiavi (squalificato), ma il tecnico romano non rinuncerà al 4-3-3, modulo simbolo di questa miniserie positiva. In difesa, dunque, avanti a Radunovic, il blocco dei quattro sceso in campo nel derby marcia verso la riconferma, con Mantovani primo candidato per sostituire Schiavi. L’ex Torino si gioca la maglia da titolare con Monaco, scivolato in fondo alle gerarchie dopo alcune prestazioni poco convincenti. La terza opzione, ancor più defilata, sarebbe quella di accentrare Casasola, ricollocare Pucino sull’out destro, e rispolverare Vitale sulla fascia mancina. Ma, come detto, questa al momento è la soluzione meno probabile. L’altro dubbio di Colantuono è legato alla cabina di regia: Ricci resta la scelta numero uno, ma occhio alle quotazioni di Signorelli, con il venezuelano che potrebbe rappresentare la vera sorpresa di domani. Ai lati del titolare scelto ci saranno ancora una volta Minala e Kiyine, con il marocchino in forma strepitosa. Il tridente offensivo non si tocca: Sprocati-Bocalon-Di Roberto stanno affinando sempre di più la loro intesa, ma in panchina c’è il lieto ritorno di Rossi, il quale ha finalmente smaltito le scorie dell’infortunio con la Nazionale. A proposito di nazionali: ieri è arrivata la chiamata per Simone Palombi con l’Under 21 italiana. Convocati anche Adamonis e Radunovic per le rispettive selezioni, in più il serbo otterrà un permesso utile per la gara di settimana prossima contro il Novara.

PROBABILE FORMAZIONE:

SALERNITANA (4-3-3):

P - Radunovic 90%

D - Casasola 90%

D - Mantovani 50%

D - Tuia 90%

D - Pucino 90%

C - Minala 90%

C - Ricci 60%

C - Kiyine 90%

A - Di Roberto 90%

A - Bocalon 90%

A - Sprocati 90%

Panchina:

Adamonis, Russo, Vitale, Monaco, Popescu, Odjer, Zito, Signorelli, Della Rocca, Rosina, Palombi, Rossi.

Ballottaggi:

Mantovani 50% - Monaco 35% - Vitale 15% (con quest’ultimo Casasola difensore centrale e Pucino a destra).

Ricci 60% - Signorelli 40%.

Indisponibili: Schiavi, Bernardini, Akpa Akpro, Orlando.

Simone Gallo