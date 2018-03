Derby: DASPO per undici tifosi dell'Avellino Il provvedimento emesso dalla Questura di Salerno

La Questura di Salerno ha emesso undici provvedimenti DASPO per i tifosi dell'Avellino, a causa degli episodi di violenza provocati in occasione del derby di domenica scorsa all'Arechi contro la Salernitana. Di seguito il comunicato della Questura:

In seguito agli episodi di violenza in occasione dell’incontro di calcio Salernitana – Avellino, disputatosi in data 11 marzo 2018 presso lo stadio Arechi di Salerno, valevole per il campionato di calcio di serie B, il Questore della Provincia di Salerno, Pasquale Errico, ha emesso, ai sensi dell’art. 6 Legge 401/89 e successive modifiche, undici provvedimenti DASPO (Divieto di Accesso alle manifestazioni SPOrtive) nei confronti di altrettanti tifosi della squadra di calcio “U.S. Avellino 1912” per aver preso parte attivamente a tali episodi, verificatisi al termine dell’incontro all’interno della curva nord – ospiti. In particolare, quattro provvedimenti per anni cinque nei confronti rispettivamente di: F. C. di anni 39; V. M., di anni 41; F. P., di anni 48 e M. R., di anni 36. Gli altri sette provvedimenti, per anni tre, nei confronti rispettivamente di: G. I., di anni 31; L. G. M., di anni 51; A. M., di anni 45; D. P., di anni 46; M. P., di anni 29; M. S., di anni 47 e G.V., di anni 43. Sono in corso le indagini volte all’identificazione di altri tifosi coinvolti negli incidenti.

