A Frosinone altro esodo granata Sold out nel settore ospiti

Saranno state anche le due vittorie consecutive, in particolare quella nel derby di domenica scorsa contro l'Avellino, a Frosinone sono esauriti anche gli ulteriori cento biglietti messi a disposizione dei supporter granata, A dire il vero, soprattutto in trasferta i calorosi e appassionati tifosi della Salernitana (anche di fuori regione) non hanno mai fatto mancare il loro apporto alla squadra e così sarà anche allo stadio Stirpe. Speciali misure di sicurezza sono state assunte dalla Questura del posto, proprio in virtù dell'esodo granata preannunciato e anche per i rapporti non certo idilliaci tra le opposte fazioni.

Redazione Sport