Serie B: il quadro della decima giornata di ritorno Inizio stasera con l'anticipo Foggia-Cesena

Inizia stasera con l'anticipo Foggia-Cesena la decima giornata di ritorno del campionato di Serie B. La squadra di Stroppa, tiratasi prepotentemente fuori dalla zona calda della classifica, cerca conferme contro la formazione di Castori, per riscattare la sconfitta di Perugia, probabilmente anche immeritata. Nella giornata di domani la capolista Empoli tenterà l'allungo al “Castellani”, ma non sarà facile contro l'ostico Venezia di Pippo Inzaghi, che non vuole perdere contatto con la zona play-off.

Il Frosinone non teme la Salernitana

Il Frosinone dovrà vedersela allo Stirpe contro la rilanciata Salernitana, reduce da due vittorie consecutive. Tante defezioni per mister Longo tra squalifiche e infortuni, ma l'organico garantisce adeguati rincalzi. Alla Salernitana mancherà l'esperto Schiavi in difesa. Anche per il tecnico granata, però, non è un problema trovare un elemento altrettanto all'altezza. Mantovani è la prima scelta. Il Palermo è impegnato in trasferta contro il Novara, con il morale un po' più alto per la vittoria contro la concorrente Brescia. Ma i piemontesi in casa propria non sono dei fulmini di guerra. I tre punti sono alla portata della compagine di mister Tedino.

Avellino tre punti contro il Pescara per salvare Novellino

Interessante scontro diretto play-off al “Tombolato” tra Cittadella e Bari, entrambe reduci da due pareggi, deludente quello interno della formazione di Grosso contro la Pro Vercelli. Chiudono la giornata di domani lo scontro tra “disperate” Ascoli-Ternana, Perugia-Spezia e Virtus Entella-Parma. Domenica l'Avellino, fortemente contestato dai suoi tifosi durante la settimana per la bruciante sconfitta nel derby, incontra il Pescara, altra delusa del torneo. Novellino probabilmente in caso di risultato negativo rischia l'esonero. Lunedì il posticipo tra Carpi e Pro Vercelli.

Maurizio Grillo