Probabili formazioni: tocca a Mantovani, ciociari col 3-4-1-2 Le possibili scelte dei due tecnici in vista della gara di oggi

Ancora poche ore e Frosinone e Salernitana si contenderanno il 31° turno della Serie B 2017/18. In casa granata, dopo le due vittorie di fila, l’umore è tornato sereno, ma l’obiettivo resta quello di raggiungere la salvezza quanto prima possibile, e per farlo servono punti pesanti, come quelli che potrebbero arrivare da una trasferta così impegnativa. Colantuono lo sa bene, ed è per questo che ripropone in blocco lo schieramento vincente delle ultime settimane, con la conferma del 4-3-3:

Le scelte di Colantuono

L’unica novità di formazione dovrebbe essere l’avvicendamento forzato tra Schiavi e Mantovani in difesa. Il primo è squalificato, mentre l’ex Torino è nettamente in vantaggio su Monaco per sostituire il capitano granata. Terzini agiranno Casasola a destra e Pucino a sinistra, con Tuia in mezzo a completare il reparto avanti a Radunovic. A centrocampo altro piccolo dubbio tra Ricci e Signorelli per il ruolo di regista, ma alla fine il venezuelano dovrebbe restare in panchina. Inamovibili, invece, Kiyine e Minala. Anche in attacco poi, vige la regola “squadra che vince non si cambia”, anzi, in questo caso, tridente che vince non si cambia, e quindi riecco ancora una volta insieme Di Roberto-Bocalon-Sprocati. In panchina torna Rossi dopo l’infortunio subito in Nazionale.

Le scelte di Longo

Nei padroni di casa mister Longo annuncia l’intera formazione in conferenza. Nonostante le diverse assenze pesanti, tra squalificati ed indisponibili, il blocco iniziale dei canarini è di altissimo livello, e nel 3-4-1-2 del tecnico piemontese, il tridente composta da Ciano, dietro le due punte Daniel Ciofani e Dionisi, fa davvero paura. In porta confermato Vigorito, con Bardi lasciato ancora una volta in panchina, così come il salernitano Citro.

PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (4-3-3):

P - Radunovic 90%

D - Casasola 90%

D - Mantovani 70%

D - Tuia 90%

D - Pucino 90%

C - Minala 90%

C - Ricci 60%

C - Kiyine 90%

A - Di Roberto 90%

A - Bocalon 90%

A - Sprocati 90%

Panchina:

Adamonis, Russo, Vitale, Monaco, Asmah, Popescu, Odjer, Zito, Signorelli, Della Rocca, Rosina, Palombi, Rossi.

Ballottaggi:

Mantovani 70% - Monaco 30%.

Ricci 60% - Signorelli 40%.

Indisponibili: Schiavi, Bernardini, Akpa Akpro, Orlando.

FROSINONE (3-4-1-2): Vigorito; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Beghetto, Gori, Maiello, Paganini; Ciano; Dionisi, D. Ciofani. A disp.: Bardi, Zappino, Russo, Besea, Koné, Soddimo, Volpe, Matarese, Citro.

Simone Gallo