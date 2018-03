Salernitana, occhio alla prima mezz'ora Le squadre di Colantuono risorgono a marzo

Alcune curiosità riguardanti il match-preview di Frosinone-Salernitana.

La mezz’ora d’oro iniziale giallazzurra

Il Frosinone si scatena nella prima mezz’ora dove risulta la formazione cadetta 2017/18 più prolifica dopo 30 giornate: 20 i gol ciociari segnati dal 1’ al 30’ di gara, con picco dal 16’ al 30’ (13 segnature).

Il compleanno di Sammarco

Festa di compleanno in casa giallazzurra per Paolo Sammarco, nato il 17 marzo 1983 a Como e che oggi mette 35 candeline sulla propria torta.

Frosinone, una delle 4 che perde di meno della Lega B 2017/18

Il Frosinone ha subito 5 sconfitte in 30 giornate della Lega B 2017/18: i ciociari sono una delle 4 squadre meno battute del torneo, assieme ad Empoli, Venezia e Palermo.

Salernitana distratta nei 15’ finali di gara

La Salernitana è la squadra cadetta 2017/18 che subisce il maggior numero di gol nei 15’ finali di gara: 15 le reti al passivo granata dal 76’ al 90’ inclusi recuperi.

Salernitana-record per “rossi” a favore

La Salernitana è la compagine della Lega B 2017/18 che vanta il maggior numero di espulsioni a favore: 8, dopo 30 turni di campionato.

La panchina anemica granata

La Salernitana è la squadra cadetta 2017/18 che segna con meno giocatori panchinari: appena 1 rete con subentranti per i campani, dopo 30 turni.

Il marzo d’ oro di Colantuono

Stefano Colantuono ha in marzo il suo mese d’oro per rendimento, con 1,71 punti/partita grazie ad un bilancio composto da 28 vittorie, 17 pareggi e 14 sconfitte in 68 partite giocate.

Lega B 2017/18 – la classifica del girone di ritorno

Dopo 9 turni del girone di ritorno, la classifica della fase discendente del campionato è la seguente: Empoli 20 punti; Perugia 19; Cittadella, Venezia 17; Frosinone 16; Foggia 15; Bari, Carpi 12; Palermo, Parma, Pro Vercelli, Salernitana, Spezia 11; Brescia, Cesena, Novara 10; Avellino 9; Cremonese, Pescara 8; Ascoli 6; Ternana, Virtus Entella 5. Una gara da recuperare Avellino, Bari, Brescia, Carpi, Empoli, Foggia, Palermo, Parma, Perugia, Pro Vercelli, Venezia e Virtus Entella

Maurizio Grillo