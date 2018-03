Longo-Colantuono, i vari precedenti Il tecnico dei ciociari vittorioso nell'unico precedente

Di seguito i vari precedenti tra Longo e Colantuono e le rispettive squadre.

I PRECEDENTI LONGO – COLANTUONO

Longo vittorioso nell’unico precedente

Secondo confronto tecnico ufficiale tra i due allenatori – Moreno Longo e Stefano Colantuono - in partite ufficiali. Nella serie B 2016/17 la Pro Vercelli di Longo si è imposta in casa per 1-0 sul Bari di Colantuono.

2016/17 serie B Pro Vercelli Bari 1-0 (a casa Longo) ---

I PRECEDENTI LONGO – SALERNITANA

Pareggio nei 3 precedenti

Moreno Longo affronta per la quarta volta in partite ufficiali - da allenatore – la Salernitana. Nei 3 precedenti le formazioni dell’attuale allenatore del Frosinone hanno ottenuto altrettanti pareggi.

2016/17 serie B Pro Vercelli Salernitana 0-0 (a casa Longo) 1-1 (a Salerno)

2017/18 serie B Frosinone Salernitana --- 1-1 (a Salerno)

I PRECEDENTI COLANTUONO – FROSINONE

Colantuono in vantaggio contro la sua ex squadra

Stefano Colantuono trova il Frosinone – in veste di allenatore – per l’ottava volta in carriera in partite ufficiali, e finora il bilancio è di 4 successi del tecnico della Salernitana, 2 pareggi ed 1 vittoria dei ciociari. Colantuono è un ex della partita, avendo militato nella squadra giallazzurra nel 1992/93, nell’odierna Serie D, totalizzando 27 presenze con 1 gol. S

2009/10 serie B Torino Frosinone 3-1 (a casa Colantuono) 2-2 (a Frosinone)

2010/11 serie B Atalanta Frosinone 0-0 (a casa Colantuono) 1-0 (a Frosinone)

2015/16 serie A Udinese Frosinone 1-0 (a casa Colantuono) 0-2 (a Frosinone)

2016/17 serie B Bari Frosinone 1-0 (a casa Colantuono) ---

Maurizio Grillo