Novellino sul derby: "A Salerno ho detto cose che non pensavo" Il mister: "Minala sotto la curva dei nostri tifosi? Ci fossi stato io..."

Conferenza stampa prepartita per il tecnico dell'Avellino Walter Novellino che, come ampiamente prevedibile, è tornato sul derby perso domenica pomeriggio allo stadio Arechi contro la Salernitana che ha scatenato la contestazione del popolo irpino. Questa una sintesi del suo pensiero: "E' stata una settimana durissima, fa male perdere due derby su due e da irpino e tifoso dell'Avellino mi aspettavo che ci sarebbe stata tanta amarezza nei nostri tifosi. I calciatori, così come il sottoscritto, avrebbero voluto fare un altro tipo di partita, ma ora dobbiamo concentrarci sul campionato e non su quello che è stato, sapendo che dobbiamo quanto prima raggiungere il traguardo della salvezza e che, con l'organico al completo, non siamo stati messi sotto da nessuno. Non mi voglio soffermare sull'assenza a Salerno di Castaldo e D'Angelo, a me interessa che diano una mano alla squadra a partire da domani. Non sono stato contento della prestazione offerta a Salerno, in sala stampa ho detto cose che non pensavo anche perchè non mi sembrava giusto dire pubblicamente che non avevamo avuto gli attributi. Minala sotto la nostra curva? Se ci fossi stato io, l'avrei portato fuori dal campo: è anche con queste piccole cose che si giocano i derby, come ho sempre detto dobbiamo dimostrare di avere personalità e attributi. Ora spero che la nostra gente ci dia una mano a partire dalla sfida contro il Pescara di domani pomeriggio: l'approccio non sarà semplice e sappiamo che ci saranno delle iniziali difficoltà, ma tutti devono remare nella stessa direzione. Chiedo comunque scusa al tifoso per la reazione avuta in settimana durante gli allenamenti, l'abbraccio con il presidente Taccone darà forza a tutti noi e non ho ma pensato di abbandonare la nave".

Gaetano Ferraiuolo